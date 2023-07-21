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        Hatalı dönüş yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu; 1´i çocuk, 5 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:48
        Hatalı dönüş yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu; 1´i çocuk, 5 yaralı

        Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da yasak olan noktadan dönüş yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Otomobil ile 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada, 1´i çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Elazığ Caddesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Sola dönüşün yasak olduğu yoldan dönmek isteyen 06 BRU 585 plakalı otomobil, 09 ED 572 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 01 BDV 26 plakalı hafif ticari araçta, kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, A.K., M.E.K., M.G. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

        2023-07-21 15:47:44

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