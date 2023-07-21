Husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğrayıp yaralandı

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Ramazan G., takip edildiği husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan G., kardeşi Barış G.'nin kiraladığı otomobille gezintiye çıktı. Mahalleye giren Ramazan G., husumetlisi oldukları iddia edilen kişiler tarafından başka bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis olay sonrası otomobilde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-21 20:02:56