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        Depremde ağır hasar gören boş binada dairenin ateşe verildiği iddiası

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:45
        Depremde ağır hasar gören boş binada dairenin ateşe verildiği iddiası

        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Daireyi ateşe verdiği öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´ndeki 6 katlı Dilek Apartmanı´nın 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Mahallelinin ifadesi doğrultusunda polis, daireyi ateşe verdiği öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-22 13:44:38

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