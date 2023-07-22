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        Polis uyardı; ağır hasarlı binanın yıkımı Türk bayrağı için durduruldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:43
        Polis uyardı; ağır hasarlı binanın yıkımı Türk bayrağı için durduruldu

        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören apartmanın kontrollü yıkımı, 6'ncı kattaki Türk bayrağını gören polislerin uyarısıyla durduruldu. Operatörün müdahalesiyle alınan bayrak, polislere teslim edildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 6 katlı Serin1 Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Binanın bir bölümü yıkılırken, bölgede görevli polisler, 6'ncı katta Türk bayrağı olduğunu gördü. Polisin uyarısıyla operatör, çalışmaları durdurdu. Operatör, iş makinesiyle Türk bayrağını bulunduğu yerden alıp polislere teslim etti.

        Yıkım ekibi sorumlusu ve inşaat mühendisi Erhan Demir, "Depremde yıkılan Serin2 Apartmanı´nın yanında yıkılan Serin1 Apartmanı'nın 6´ncı katında bayrağımızı gördük. Yıkımı durdurduk. Bayrağı da indirdik. Memur arkadaşlara teslim ettik. Yıkım kaldığı yerden devam edecek" dedi.

        Türk bayrağının alınmasıyla birlikte yıkım kaldığı yerden devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-07-22 16:42:45

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