Diyarbakır'da römork takılı minibüs devrildi: 10 yaralı

Burak EMEK/DİYARABAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da römork takılı minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Bingöl kara yolu Abalı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ASL 776 plakalı römork takılı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Lice Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-07-23 13:35:34