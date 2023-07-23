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        Diyarbakır'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 18:52
        Diyarbakır'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı üzerindeki 6 katlı Serin-1 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-23 18:51:39

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