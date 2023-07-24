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        Diyarbakır'da iş merkezindeki yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:11
        Diyarbakır'da iş merkezindeki yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

        Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 6 katlı bir binanın 4'üncü katındaki boş büroda yangın çıktı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, bina görevlilerin de müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Yangın, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Adliye Sarayı yanındaki 6 katlı iş merkezinde çıktı. Binanın 4'üncü katında boş bulunan bürodan dumanlar yükseldi. Durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, bina görevlileri ise kapıyı açarak içeriden müdahale etti. Alevlerin kapladığı yangında zaman zaman patlamalar oldu. Bu sırada ekipler, iş merkezini tahliye ederken 2 kişi ise dumandan etkilendi. Dışarıya çıkarılan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. Yangın sırasında yaşananlar ve sonrası kameralara yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

        2023-07-24 11:10:02

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