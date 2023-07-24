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        DBP'li Aydeniz'in başına basın açıklaması sırasında platform düştü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:49
        DBP'li Aydeniz'in başına basın açıklaması sırasında platform düştü

        DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına, basın açıklaması yaptığı sırada kurulan platform düştü. O anlar, kameraya yansıdı.

        DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu bir grup, Lozan Antlaşması ile ilgili Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması için konulan masanın arkasına da platform kuruldu. DBP'li Aydeniz'in konuşması sırasında, arkadaki Kurtçe 'Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz' yazılı platform üzerine düştü. Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

        2023-07-24 14:48:29

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