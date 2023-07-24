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        Diyarbakır'da cezaevi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 23:19
        Diyarbakır'da cezaevi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

        Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da D Tipi Cezaevi servis minibüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza, geç saatlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 4. Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen D Tipi Cezaevi servisi olarak çalışan bir minibüs ile 34 ADD 203 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle iki araçta oluşan hasar nedeniyle olay yerine gelen çekici yardımıyla minibüs ve otomobil kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-24 23:18:09

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