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        Abdest alırken köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 00:05
        Abdest alırken köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

        Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan Faik Delibaş (90), köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Faik Delibaş, abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş, aldığı yaralarla hayatını kaybetti. Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-25 00:04:17

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