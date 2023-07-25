Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirdi (2)
SÜRÜCÜ SERBEST
Sur ilçesi kırsal Kıtılbıl Mahallesi´nde bisikletiyle giden Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yesemin Buğdaycı´ya otomobille çarpıp ölümüne neden olan Mahsun K. (36), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahsun K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-07-25 16:07:19