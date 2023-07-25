Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirdi (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:08
        Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirdi (2)

        SÜRÜCÜ SERBEST

        Sur ilçesi kırsal Kıtılbıl Mahallesi´nde bisikletiyle giden Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yesemin Buğdaycı´ya otomobille çarpıp ölümüne neden olan Mahsun K. (36), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahsun K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

        Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-07-25 16:07:19

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil

        Benzer Haberler

        Kadın basketbolcu Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
        Kadın basketbolcu Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocuklara göz taraması yapıldı
        Diyarbakır'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocuklara göz taraması yapıldı
        Diyarbakır'da cami ve taziyeevlerinde bakım onarım çalışması yapılıyor
        Diyarbakır'da cami ve taziyeevlerinde bakım onarım çalışması yapılıyor
        Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirdi
        Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirdi
        Diyarbakır'da Ali Emiri Bilgievi ve Cezeri Bilim Merkezi'nin açılışı yapıldı
        Diyarbakır'da Ali Emiri Bilgievi ve Cezeri Bilim Merkezi'nin açılışı yapıldı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Hani ilçesinde çevre düzenlemesi
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Hani ilçesinde çevre düzenlemesi