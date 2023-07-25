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        Kamyonun açık kalan dorsesinin çarptığı güvenlik sistemi direği devrildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:51
        Kamyonun açık kalan dorsesinin çarptığı güvenlik sistemi direği devrildi

        Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesinin çarptığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direği, devrildi.

        Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolunda meydana geldi. Ekrem A.'nın kullandığı 21 ADP 990 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi, kara yolunda bulunan KGYS direğine çarptı. Direğin yola devrildiği kazada sürücü yaralanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-25 17:50:27

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