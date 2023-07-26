Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bisikletli basketbolcu Mihrace'ye otomobil, yaya geçidinde çarpmış

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:23
        Bisikletli basketbolcu Mihrace'ye otomobil, yaya geçidinde çarpmış

        Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31), yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, bisikletle yaya geçidinden caddenin karşısına geçtiği sırada çarptığı görülürken, gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Mahsun K.'nin ilk ifadesinde, "Seyir halindeyken aniden önüme çıktı" dediği öğrenildi.

        Kaza, 23 Temmuz akşam saatlerinde Sur ilçesi Fetih ile Kıtıbıl Mahallesi sınırındaki Hayati Avşar Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, Mahsun K.´nin kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Buğdaycı´nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Mahsun K´yı gözaltına aldı. Mihrace Yasemin Buğdaycı´nın cenazesi, otopsinin ardından gece saatlerinde morgdan alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        SÜRÜCÜ EMNİYETTE

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mahsun K., emniyete götürüldü. Burada işlemleri yapılan sürücü Mahsun K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mahsun K., ilk ifadesinde, "Yolda seyir halindeyken aniden önüme çıktı" dediği öğrenildi.

        Mahsun K.´nin kullandığı otomobilin, yaya geçidinden bisikletle geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı´ya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mahsun K.´nin yaya yoluna gelirken Buğdaycı´nın ise yola çıkışı, çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselerek düştüğü yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-07-26 12:22:35

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı
        Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Binlerce kuşun yaşam alanı gölette su 10 metre çekildi; uzmandan uyarı geldi
        Binlerce kuşun yaşam alanı gölette su 10 metre çekildi; uzmandan uyarı geldi
        Kamyonun açık kalan dorsesinin çarptığı güvenlik sistemi direği devrildi
        Kamyonun açık kalan dorsesinin çarptığı güvenlik sistemi direği devrildi
        Diyarbakır'da bir araçta 27 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da bir araçta 27 kilogram esrar ele geçirildi
        Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirdi (2)
        Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirdi (2)
        Kadın basketbolcu Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
        Kadın basketbolcu Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocuklara göz taraması yapıldı
        Diyarbakır'da "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda depremzede çocuklara göz taraması yapıldı