Bisikletli basketbolcu Mihrace'ye otomobil, yaya geçidinde çarpmış

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31), yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, bisikletle yaya geçidinden caddenin karşısına geçtiği sırada çarptığı görülürken, gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Mahsun K.'nin ilk ifadesinde, "Seyir halindeyken aniden önüme çıktı" dediği öğrenildi.

Kaza, 23 Temmuz akşam saatlerinde Sur ilçesi Fetih ile Kıtıbıl Mahallesi sınırındaki Hayati Avşar Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, Mahsun K.´nin kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Buğdaycı´nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Mahsun K´yı gözaltına aldı. Mihrace Yasemin Buğdaycı´nın cenazesi, otopsinin ardından gece saatlerinde morgdan alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ EMNİYETTE

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mahsun K., emniyete götürüldü. Burada işlemleri yapılan sürücü Mahsun K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mahsun K., ilk ifadesinde, "Yolda seyir halindeyken aniden önüme çıktı" dediği öğrenildi.

Mahsun K.´nin kullandığı otomobilin, yaya geçidinden bisikletle geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı´ya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mahsun K.´nin yaya yoluna gelirken Buğdaycı´nın ise yola çıkışı, çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselerek düştüğü yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-07-26 12:22:35