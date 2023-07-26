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        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:05
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 3 yaralı

        İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aralarında mahalle muhtarı Bedri Çerkezoğlu´nun da olduğu 3 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Yeşerdi Mahallesi´nde meydana geldi. Cami avlusunun genişletilmesi çalışması sırasında mahalle muhtarı Bedri Çerkezoğlu ile buna karşı çıkan amcasının oğlu Mehmethan Çerkezoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mehmethan Çerkezoğlu, pompalı tüfekle muhtar Bedri Çerkezoğlu´na ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, avlu genişletme çalışmaları yapan ismi öğrenilemeyen bir belediye çalışanına da isabet etti. Yaralanan Muhtar Bedri Çerkezoğlu da belinden çıkardığı tabanca ile Mehmethan Çerkezoğlu´nu vurdu.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

        2023-07-26 15:04:04

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