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        Diyarbakır'da tarihi sikkeleri 200 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:31
        Diyarbakır'da tarihi sikkeleri 200 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

        Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde İslam devletleri, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait 1119 tarihi sikkeyi 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergani ilçesinde 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri 200 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, sikkeleri satmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1119 İslam devletleri, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait tarihi sikke ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi sikkeler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ

        2023-07-26 16:30:07

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