Diyarbakır'da örtü yangını
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde örtü yangını çıktı; rüzgarın etkisi ile yayılan alevlere müdahale sürüyor.
Kırsal Arıklı Mahallesi yakınlarında, öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir, Lice, Hani ve Kocaköy Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 8 itfaiye aracı ve 3 arazözle söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-07-28 15:52:37