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        Diyarbakır'da örtü yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:53
        Diyarbakır'da örtü yangını (2)

        5 SAATLİK MÜDAHALE

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan örtü yangını, 5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, ekiplerin çabası ile alevlerin ev ve ahırlara ulaşması önlendi. 2 hektarı orman olmak üzere bölgede 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA)Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-28 17:52:53

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