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        DİYARBAKIR'DA ANIZ YANGININDA 3 BİN DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 02:32
        DİYARBAKIR'DA ANIZ YANGININDA 3 BİN DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 3 bin dönüm arazi zarar gördü.Silvan ilçesi TOKİ mevkisi ile Yolaç köyü sınırı arasında kalan bölgede, akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 6 saatte kontrol altına alınabilen yangında, 3 bin dönüm arazi zarar gördü. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı´nın (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Yangından detay

        Ekiplerin müdahalesi

        Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera:İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

        2023-07-29 02:31:04

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