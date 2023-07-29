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        Aşk randevulu gaspa tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:38
        Aşk randevulu gaspa tutuklama

        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde Kadir D. (20), dini nikahla birlikte yaşadığı Kübra D.´nin (17) sahte isimlerle sosyal medya üzerinden `cinsel birliktelik´ teklifiyle görüştüğü kişileri bıçakla tehdit edip, para ve cep telefonlarını gasbetti. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan çiftin, mağdurların bazılarına kredi çektirdiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Diyarbakır´ın Bismil ilçesinde, Kadir D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Kübra D. (17) iddiaya göre sahte isimlerle sosyal medya üzerinden görüştüğü kişileri cinsel birliktelik yaşamak için önceden belirledikleri yerlere davet etti. Beraber oldukları sırada gelen Kadir D., mağdurlarla eşini yakalamış gibi yapıp, bıçakla `namus meselesi´ diyerek öldürmekle tehdit ederek, para karşılığında serbest bıraktı. Bazı mağdurlara kredi kartıyla para çektirdiği de iddia edilen Kadir D. hakkında Bismil Devlet Hastanesi´ne bacağından bıçaklanmış olarak başvuran L.K., şikayette bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürü de, olayla ilgili özel ekip kurdu. Ekipler, olayın olduğu yer ile hastane arasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve işyeri güvenlik kameralarını, cadde ile sokakların krokilerini belirledi. Çalışmada yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Kübra D. ile Kadir D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle yapılan aramada da olayda kullanılan 1 bıçak, 2 telefon ve 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

        BIÇAKLADIĞI MAĞDURUN OTOMOBİLİYLE KENDİSİNİ EVE BIRAKMIŞ

        Polis, L.K.´nin olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı ve ismini Eylül olarak bildiği Kübra D. ile görüşüp daha sonra Aşıklar Tepesi olarak bilinen yere gittiğini belirledi. İkili otomobildeyken bu sırada Kadir D.´nin geldiği, L.K.´yi otomobilden indirerek bacağından bıçakladığı, parasını ve cep telefonunu gasbettiği tespit edildi. Kadir K.´nin daha sonra otomobili çalıştırıp, L.K. ve Kübra D. ile yola çıktığı belirlendi. Kadir D.´nin önce Kübra D.´yi bıraktığı, bir süre sonra da kendisi indikten sonra otomobili L.K.´ye teslim ettiği saptandı. L.K.´nin yaralı halde hastaneye giderek tedavisinin ardından şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-07-29 13:37:09

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