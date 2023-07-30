Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        DİYARBAKIR'DA 3 OTOMOBİL İLE 1 MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 00:45
        DİYARBAKIR'DA 3 OTOMOBİL İLE 1 MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI  

        DİYARBAKIR'da 3 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2´si ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolu Tesisler Kavşak yan yolunda bulunan Polis Lojmanları önünde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir minibüs zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2´si ağır 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Polis yolu trafiğe kapatırken, kazaya karışan 3 otomobil ile 1 minibüs, bölgeden çekiciyle kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Görüntü Dökümü

        --------------------------

        Olay yeri

        Kaza yapan araçlar

        Ambulans 

        Polis araçları

        Polis ekipleri

        Araçların çekicide olmasıHaberKamera: Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

         DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK,Mesut BUDRAÇ

        2023-07-30 00:44:14

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Trafik polisi duygulandırdı
        Trafik polisi duygulandırdı
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 3 otomobil ile 1 minibüs çarpıştı: 5 yaralı
        Diyarbakır'da 3 otomobil ile 1 minibüs çarpıştı: 5 yaralı
        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır´da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Diyarbakır´da ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Aşk randevulu gaspa tutuklama
        Aşk randevulu gaspa tutuklama
        DİYARBAKIR'DA ANIZ YANGININDA 3 BİN DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ
        DİYARBAKIR'DA ANIZ YANGININDA 3 BİN DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ
        Diyarbakır'da anız yangınında 3 bin dönüm arazi zarar gördü
        Diyarbakır'da anız yangınında 3 bin dönüm arazi zarar gördü