DİYARBAKIR'DA 3 OTOMOBİL İLE 1 MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI  

DİYARBAKIR'da 3 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2´si ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolu Tesisler Kavşak yan yolunda bulunan Polis Lojmanları önünde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir minibüs zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2´si ağır 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Polis yolu trafiğe kapatırken, kazaya karışan 3 otomobil ile 1 minibüs, bölgeden çekiciyle kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Ambulans

Polis araçları

Polis ekipleri

Araçların çekicide olmasıHaberKamera: Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK,Mesut BUDRAÇ

2023-07-30 00:44:14