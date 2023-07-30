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        Diyarbakır´da 'Kur'an´a Saygı´ mitingi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 20:32
        Diyarbakır´da 'Kur'an´a Saygı´ mitingi

        Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)İSVEÇ ve Danimarka´da Kur'an-ı Kerim yakılması, Diyarbakır´da düzenlenen mitingle protesto edildi.

        Yenişehir ilçesindeki İstasyon meydanında Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından `Kur'an´a Saygı´ temasıyla miting düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitinge katılanlar, `Bin canım Kur'an´ın yolunda fedadır´, `Kur'an Güneş gibidir üflemekle sönmez´, 'Yeter ki Kur'an susmasın' yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, sık sık sloganlarla İsveç ve Danimarka´yı protesto etti.

        Mitingde konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül, kınamakla yetinmeyip somut adımların da atılması gerektiğini ifade ederek, "Son birkaç yıldır Avrupa ülkelerinde, özellikle İsveç ve Danimarka´da İslam düşmanları sistematik bir şekilde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim´e yönelik çirkin saldırılarda bulunuyorlar. Alçakça yakıyorlar, yırtıyorlar ve ayaklar altına alıyorlar. Bu ülkelerin idarecileri ise buna izin vermekle kalmıyor, yapılan bu alçaklığı fikir hürriyeti olarak açıklıyorlar. Şunun bilinmesini isteriz ki bu yapılanlar, Haçlı saldırılarının bir devamıdır ve arka planında ABD ve siyonistler vardır. Bu alçakça saldırılara etkili bir tepki ortaya koymak ve kutsallarımıza sahip çıkmak için buradan bütün Müslümanlara çağrıda bulunuyoruz. Bütün Müslümanlar Kur'an´a ve Hazreti Peygamber´e yapılan hakaretlere, fiili saldırılara karşı tek yürek ve tek ses olmalı, hep birlikte ayağa kalkmalıdırlar. Saldırılara izin veren batılı ülkelere karşı tepkilerini ortaya koymalıdırlar. Buradan Müslüman ülkelerin idarecilerine sesleniyoruz. Gelinen nokta itibariyle, Müslüman ülkelerin idarecileri bu alçakça hakaret ve saldırıları kınamakla yetinmemeli, bu eylemlerin son bulması için daha somut adımlar atmalıdır. Bu çerçevede, İsveç ve Danimarka ile siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerini kesmeli, bu ülkelerin diplomatlarını sınır dışı etmelidirler" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

        2023-07-30 20:31:18

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