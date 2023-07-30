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        Dicle Nehri´nde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:53
        Dicle Nehri´nde boğuldu

        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Eğil ilçesinde Hasan Kılıç (30), serinlemek için girdiği Dicle Nehri´nde boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kayaköyü Mahallesi Dicle Nehri´nde meydana geldi. Serinlemek için suya giren Hasan Kılıç´tan bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudaki aramasında, Kılıç´ın cansız bedenine ulaşıldı. Kılıç´ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-07-30 21:52:07

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