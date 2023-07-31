Odunlukta yangın çıktı, çevre evlerdekiler dumandan etkilendi
Burak EMEK, Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da odunlukta çıkan yangında, çevredeki evlerde yaşayan 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi TOKİ 1´inci Sokak'ta çıktı. Tek katlı bir evin yanındaki odunlukta belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından çıkan dumanların çevredeki evlere girmesiyle 3 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen kişilere ambulanslarda müdahale edilirken, 8 ton odunun küle döndüğü belirtildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-07-31 12:16:37