Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Odunlukta yangın çıktı, çevre evlerdekiler dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:17
        Odunlukta yangın çıktı, çevre evlerdekiler dumandan etkilendi

        Burak EMEK, Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da odunlukta çıkan yangında, çevredeki evlerde yaşayan 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

        Yangın, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi TOKİ 1´inci Sokak'ta çıktı. Tek katlı bir evin yanındaki odunlukta belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından çıkan dumanların çevredeki evlere girmesiyle 3 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen kişilere ambulanslarda müdahale edilirken, 8 ton odunun küle döndüğü belirtildi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-07-31 12:16:37

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!
        Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"

        Benzer Haberler

        Dicle Nehri´nde boğuldu
        Dicle Nehri´nde boğuldu
        Trafik kazalarında hayatını kaybeden bisiklet tutkunları için Diyarbakır'da...
        Trafik kazalarında hayatını kaybeden bisiklet tutkunları için Diyarbakır'da...
        Diyarbakır'da "Kur'an-ı Kerim'e saygı" mitingi yapıldı
        Diyarbakır'da "Kur'an-ı Kerim'e saygı" mitingi yapıldı
        Diyarbakır´da 'Kur'an´a Saygı´ mitingi
        Diyarbakır´da 'Kur'an´a Saygı´ mitingi
        Kirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıyı yakınlarıyla birlikte dövdü
        Kirayı 10 bin liraya çıkarmayan kiracıyı yakınlarıyla birlikte dövdü
        DİYARBAKIR'DA 3 OTOMOBİL İLE 1 MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI  
        DİYARBAKIR'DA 3 OTOMOBİL İLE 1 MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI  