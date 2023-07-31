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        Diyarbakır'da silahlı, bıçaklı kavga; 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:03
        Diyarbakır'da silahlı, bıçaklı kavga; 2 yaralı

        Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde park yeri meselesi nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Mardin Kapı Mezarlığı karşısındaki kafenin önünde meydana geldi. Park yeri nedeniyle daha önce de tartışan 2 grup, arasında bıçaklı, silahlı kavga çıktı. 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

        Polis, kaçan şüphelileri arıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

        2023-07-31 14:02:43

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