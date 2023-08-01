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        Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:38
        Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

        Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da refüje aşıp karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra DiyarbakırElazığ kara yolu kırsal Çelikevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. K.Y.´nin kontrolünü yitirdiği 26 SD 326 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek M.S. yönetimindeki 23 BG 721 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2´sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

        2023-08-01 17:37:58

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