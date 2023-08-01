Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da ambulansın önü kesilip sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya uğradı: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:43
        Diyarbakır'da ambulansın önü kesilip sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya uğradı: 4 yaralı

        Burak EMEKGıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da bir hastayı, hastaneye bıraktıktan sonra bulundukları istasyona dönmek üzere yola çıkan 112 personellerinin bulunduğu ambulansın önü, trafikte tartışma yaşanılan otomobildeki grup tarafından kesildi. Otomobilden inen gruptakilerin saldırısı sonucu 2´si bıçakla olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı. Seyir halinde olan ambulans; kendilerine yol vermediği gerekçesiyle 34 UH 2729 ve 21 ADC 179 plakalı otomobil içerisinde bulunan grup tarafından taciz edildi. Otomobillerle ambulansın önünü kesen kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı. Olayda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe alırken, burnu kırıldı, Ş.Ö.'nin ise bıçaklı saldırı sonucunda kolunda kesik oluştu. Kadın sağlık çalışanı E.D. ile stajyer öğrenci V.T. de darbedildi. 

        Saldırı sonrası olay yerine gelen bir başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlık personelleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30 dikiş, Z.E.'nin ise başına 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu. 

        '4 YARALIMIZ VAR'

        Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, saldırıya tepki gösterdi. Açıklama yapan Ensarioğlu, hastayı Gazi Yaşargil Eğitim Araştırması'na bıraktıktan sonra komuta merkezine dönen sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığını belirterek, "Yolda her zaman ki gibi bugün de aynı şekilde başımıza geldi. Trafik magandaları yol kesiyor. Ambulansın üstünlüğü olmasına rağmen yol vermiyorlar. Sıkıştırıp daha sonra arkadaşlarımızı araçtan indirip darp ediyorlar. Şu an sağlık durumları iyi görünüyor. Kesici aletle kesildiği görülüyor. Burnu ve kafası kırılan arkadaşımız var. 4 yaralımız var. Darp yaralısı bulunuyor. 2'si şu an tedavi altında diğerleri ayakta tedavi ediliyor" dedi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, saldırıya karıştıkları belirlenen gruptakilerden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

        2023-08-01 21:42:21

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Benzer Haberler

        Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yar...
        Karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yar...
        Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren fizyoterapi teknikeri boğuldu
        Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren fizyoterapi teknikeri boğuldu
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi
        Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yapıyor
        Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yapıyor
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalan...
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalan...
        Hazro'da "kadın mola evi" ve "semt pazarı" kuruluyor
        Hazro'da "kadın mola evi" ve "semt pazarı" kuruluyor