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        Diyarbakır Stadyumu'nun çimleri, sıcaktan 'perdeleme' ve 'fan' yöntemi ile korunuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:59
        Diyarbakır Stadyumu'nun çimleri, sıcaktan 'perdeleme' ve 'fan' yöntemi ile korunuyor

        Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR Stadyumu'nda 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle yanma riski taşıyan çimleri korumak için 'perdeleme' ve 'fan' sistemi kuruldu. Soğuk hava üfleyen 10 fanın yanı sıra 8 dönümlük alana da perdeleme sistemi yerleştirildi.

        Kayapınar ilçesinde bulunan ve 2014 yılında yapımına başlanan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, 11 Mayıs 2018'de Ziraat Türkiye Kupası finali oynayan Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile açıldı. UEFA ve FİFA lisansı da alan stadyumda geçen yıl 16 Kasım'da, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlık maçı ile ilk kez milli maç oynandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle Diyarbakır Stadyumu'nda, sahadaki çimlerin yanma riski karşın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'perdeleme' ve 'fan' sistemi kuruldu. Soğuk hava üfleyen 10 fanın yanı sıra 8 dönümlük alana da perdeleme sistemi yerleştirildi. 16 kişilik ekip, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez stadyumda sulama yapıyor. Stadyum, ağustos ayının sonunda başlayacak olan TFF 2'nci Lig Beyaz ve Kırmızı Grupta mücadele eden Amedsportif Faaliyetler ile Diyarbekirspor A.Ş. takımlarının müsabakalarına da ev sahipliği yapacak.

        'YÜZDE 70-80 ORANINDA FAYDA GÖRDÜK'

        Diyarbakır Stadyumu Müdürü Serhat Çelik, çim yanmalarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirterek, "Fanlar yetersiz gelince yeni sezona daha iyi bir hazırlık yapmak için perdeleme sistemine geçtik. 8 dönümlük bir alanı kapatarak, çimlerin daha sağlıklı ve yeşil durmasını sağlıyoruz. Geçen sezonla kıyasladığımız zaman yüzde 70-80 oranında daha faydalı olduğunu gözlemlerimiz ile gördük. Stadyum daha önce milli takım müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Ziraat Kupası final maçı da burada oynandı ve artık lisansını almış bir stadyumdur" dedi.

        'TÜM MÜSABAKALAR OYNABİLİR SEVİYEDE'

        Şampiyonalar için stadyumun hazırlandığını, bu nedenle sürekli bakımının yapıldığını belirten Çelik, "Bu sebeple altyapımızı her gün biraz daha artırarak, daha verimli şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Şu an kurduğumuz file, yüzde 70-80 oranında güneş ışınlarını kesmiş durumda. Bu sebeple ihtiyaç duyulan güneş besinini, kaynağını kendi içerisinde sağlamaktadır. Ekstra ihtiyaç duyulduğu zaman aç-kapa yöntemi ile güneş ışınını sağlıyoruz. Şu an stadyumda tüm müsabakalar rahatlıkla oynanabilir seviyede. Büyük maçlar için burada buluşmayı bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

        2023-08-03 11:58:49

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