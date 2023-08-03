Diyarbakır´da meslektaşları saldırıya uğrayan sağlıkçılardan oturma eylemi

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da otomobille 112 personelinin bulunduğu ambulansın önünün kesilip, sağlıkçılardan 1'inin bıçakla, 3'ünün de darp sonucu yaralanmasının ardından meslektaşları, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 5 dakikalık oturma eylemi yaptı.

Olay, Kayapınar ilçesinde 1 Ağustos akşam saatlerinde meydana geldi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı. Yolda ambulanstakiler, kendilerine yol verilmediği gerekçesiyle bir otomobildeki grup tarafından taciz edildi. Otomobille ambulansın önünü kesen bu kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı. Saldırıda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe aldı, burnu kırıldı. Ş.Ö.'nün ise kolunda bıçakla kesik oluştu. E.D. ile V.T. de darbedildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlıkçılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30, Z.E.'nin bıçağın sapıyla yaralanan başına ise 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu. Olaydan bir saat sonra yakalanan şüpheliler D.A. (32), B.A. (27) ve M.Ş.K. (23), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

`BU BASİT BİR YARALAMA DEĞİL, BU HAYATA KASTETMEKTİR´

Sağlık çalışanları yaşanan olaya ve verilen cezaya tepki göstermek amacıyla DiyarbakırElazığ karayolu üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde toplandı. 5 dakikalık oturma eylemi yapan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, can kurtarmak için gecesini gündüzüne katan ve halkımıza hizmet etmek için durmadan çalışan sağlıkçılara yapılan şiddeti kınadıklarını söyledi. Ensarioğlu, "Şiddet kimden gelirse gelsin asla bir çözüm olmamıştır. Şiddeti bir araç olarak kullananlar insanlıktan nasibini almamış insanlardır. Sağlık çalışanları olarak her alanda halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şiddet uygulayanlar inşallah en kısa sürede hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Sadece 4 arkadaşımıza şiddet uygulamadılar. Bu tüm sağlık çalışanlarına yapılmış bir saygısızlık ve şiddettir. Bugün burada arkadaşlarımızla beraber oturma eylemi başlatacağız. Eylem de sağlık çalışanlarının sesi olacaktır. Şiddet bizi asla görevimizden alıkoyamaz. Bu basit bir yaralama değil. Bu hayata kastetmektir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Oturma eyleminin ardından sağlık çalışanları alkışlarla alandan ayrıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-08-03 13:46:37