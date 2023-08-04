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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 15 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:10
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 15 tutuklama
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        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, polisin temmuz ayında kaçakçılık ve silahlı suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 45 operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 15´i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından temmuz ayında, kaçakçılık yapanlara ve silahlı suç örgütlerine yönelik 45 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 12 ruhsatsız tabanca,11 şarjör, 221 tabanca fişeği, 2 delici kesici alet, 3 bin 120 litre akaryakıt, 3 fiber akaryakıt tankı, 27 bin 797 paket sigara, 514 elektronik sigara,  25 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 500 dal makaron, 290 dal puro, 29 kaçak cep telefonu, 416 cep telefonu aksesuarı, 16 akıllı saat, bin 16 cinsel içerikli ilaç, 24 lyrica kırmızı reçete ilaç, 1sigara sarma makinesi, 35 ayakkabı, 156 parça kıyafet, 1 sikke ve 4 obje ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 69 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı ve haklarında adli işlem uygulandı. (DHA) 

        DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-04 14:09:41

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