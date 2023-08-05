Sıcaktan bunalınca kolundaki alçıya rağmen süs havuzuna girdi

Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzu, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen çocukların, oyun ve yüzme alanına döndü. Enes Karadaşlı (11), top oynarken kırılan kolundaki alçıyla suya girip serinledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kentte sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye rağmen Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Enes Karadaşlı da top oynarken kırdığı kolundaki alçıyla birlikte suya girdi. Alçıda olan kolunu suyun dışında tutan Karadaşlı, "Diyarbakır'da havalar sıcak olduğu için Anzele'ye geldim. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde, çok sıcak. Koluma rağmen suya giriyorum. Hava çok sıcak, yoksa girmezdim. Top oynarken kolum kırıldı, alçıya aldılar. Doktor 1 hafta daha kalmasını söyledi. Ben de havalar sıcak diye geldim. Burası çok güzel, suya girerken de kolumu koruyorum. Arada sırada oturuyorum. Yüzemiyorum ama serinlemek için bazen suda oturuyorum" dedi.

'GİDECEK BAŞKA YERİMİZ YOK'

Babasıyla birlikte Huzurevleri semtinden gelen İshak Salih Bars (13) ise "Başka yerimiz yok, o yüzden buraya serinlemek için geliyoruz. Huzurevleri semtinden geldik yüzmeye. Herkese burayı tavsiye ediyorum. Dicle'de bazı çocuklar yüzmeye gidiyor, orada boğuluyorlar. Gelsinler burada yüzsünler, burası derin değil. Dicle Nehri'nde boğuluyorlar ama burada boğulma diye bir şey yok. O yüzden herkes buraya yüzmeye geliyor. Bir de suyu da çok temiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-08-05 12:32:14