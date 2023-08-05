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        Kentte hortumla yıkama yasaklandı; tüketim artışı sürerse sıra halı yıkama fabrikalarında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:23
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        Kentte hortumla yıkama yasaklandı; tüketim artışı sürerse sıra halı yıkama fabrikalarında
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        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte kuraklığa karşı 2560 sayılı İSKİ Kanunu´nun 2´nci maddesi gereğince su kaynaklarını korumak adına, tüketimin arttığı bu dönemde bazı yasaklar getirdi. 31 Ağustos´a kadar hortumla ev ve iş yeri önü ve kaldırım yıkama yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında bin 295 lira idari para cezası uygulanacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hava sıcaklığı nedeniyle su tüketiminin kişi başı iki katına çıktığını ve böyle devam etmesi halı yıkama fabrikalarının çalışmasını da birkaç gün yasaklamayı düşündüklerini belirtti.

        DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımı için bazı yasaklar getirildi. Kentte, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos'ta iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılma yasaklandı. Ayrıca DİSKİ tarafından alınan kararla, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerince yapılacak tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32´nci maddesi uyarınca 1295 TL idari para cezası kesilecek. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte kuraklık yaşayan illerden biri de Diyarbakır olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır´a Dicle Barajı´ndan su tedarik ediyoruz. Günde 300 bin metreküp su arıtıp şehre verme kapasitemiz var. Havaların sıcak olması nedeniyle su tüketimi normal insani tüketimin çok fazla neredeyse iki katına kadar ulaştı. Normal şartlarda kişi başı su tüketimi 140-150 litre. Türkiye ortalaması 190 litre, biz 300´ün üzerinde su tüketmeye başladık. Böyle olunca da arıtma kapasitemizin üzerine çıktı. İkinci merhale devam ediyor, kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz ama bu şekilde suyu kullanmak sürdürülebilir değil. Su kullanım kültürümüzü değiştirme açısından her fertten 10 litre gün başına tasarruf istiyoruz. 10 litre günde, 1 milyon 45 bin kişiye hesapladığımızda 10 bin metreküp eder. Bir ayda bu kadar suyu tasarruf etmiş olacağız. Site yöneticileriyle toplantı yaptık, yeşil alanların sulanmasıyla ilgili olarak. Gündüz sulamalarını yasakladık. Çimler ve yeşil alanlar akşam sulanacak diye. Gündüz yapılan sulama buharlaşmayla kayboluyor. Bunu 10 dakikayı geçmeyecek şeklinde sınırladık" dedi.

        `HALI YIKAMA FABRİKALARININ ÇALIŞMALARINI YASAKLAYABİLİRİZ´

        Kurallara uyulmazsa su kesintisine gidebileceklerini belirten Tutşi, "Hortum kullanarak etrafın yıkanması yasaklandı. Bunun sebebi tasarruf. Suyu israf etmemek adına, gelecek nesillerin hakkını ve hukukunu korumak amacıyla. 3-4 gün boyunca çok sıcak havalarda oto yıkamaları da yasakladık. Bu devam ederse eğer belki halı yıkama fabrikalarının çalışmalarına birkaç gün yasaklayacağız. Bu suyu kullanma kültürü ve günlük 300 litre su tüketimimizi yavaş yavaş aşağı çekmek zorundayız. Her sene 10 litre azaltarak biz normal Türkiye standartları 200 litrenin altına gelmeli ki hem suyu korumuş olalım hem kayıpları azaltalım hem de israfın önüne geçmiş olalım. Bunlar olmazsa eğer mecburen su kesintisine gideceğiz. Çok ceza uygulamak istemiyoruz ama kabahatler kanununa göre 1295 TL ceza uyguluyoruz. Zabıta ekipleri tarafından büyükşehir koordinesinde gerekli tutanaklar tutuluyor. İlk gün 97 yer denetlendi, 2 yere ceza kesildi. Vatandaşlarımıza teşekkür ederim, duyarlı oldular. Günlük su tüketiminde ciddi bir oranda artış oldu" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-08-05 13:22:36

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