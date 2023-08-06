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        Diyarbakır´da yunus timleri, 294 ruhsatsız silah ele geçirdi, 487 aranan şüpheliyi yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:26
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        Diyarbakır´da yunus timleri, 294 ruhsatsız silah ele geçirdi, 487 aranan şüpheliyi yakaladı
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        Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya öncülüğünde başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele´ projesinde Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, 7/24 esasına uygun yaptığı çalışmalarda, yılın ilk 7 ayında belirli aralıklarla 150 personelle iki grup halinde Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinde belli bölgelerinde operasyon düzenledi. İhbarlara ortalama 4 dakikada yetişen ekiplerin yaptığı uygulamalarda 191 tabanca, 58 kurusıkı ve 45 pompalı tüfek olmak üzere 294 silah ele geçirildi. Çalışmalarda farklı suçlardan aranan 487 şüpheli de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya öncülüğünde başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadelesi Projesi' sürüyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalışma yapıyor. 150 personelle iki grup halinde Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinin belli bölgelerinde dar sokaklarda, motosikletlerle görev alan polisler, belirlenen yerlerde şok uygulamalar gerçekleştiriyor.

        SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ SAĞLANDI

        Yunus timlerinin yılın ilk 7 ayında yaptığı çalışmalarda, 191 ruhsatsız, 58 kurusıkı tabanca ve 45 pompalı tüfek olmak üzere 294 silah ele geçirildi. Ekipler, ayrıca Genel Bilgi Taraması´nda (GBT) tespit edilen ve haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 487 şüpheliyi de gözaltına aldı. Yunus timlerinin özellikle trafik yoğunluğundan sıyrılıp motosikletle ihbara ulaşmasının süresinin yaklaşık 4 dakika olduğu belirtildi. Yunus timlerinin çalışması emniyet istatistiklerine de yansıdı. Kent merkezinde önceki aylarda yaşanan ev, iş yeri ve otomobil hırsızlığı ile kapkaç olaylarında, İl Emniyet Müdürlüğü´nün `Suçla Sinerjik Mücadelesi Projesi´ kapsamında başlatılan çalışmalarla düşüş sağlandığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-08-06 12:25:15

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