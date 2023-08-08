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        6 torunu ile TIR dorsesinde yaşam savaşı veriyor

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:19
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        6 torunu ile TIR dorsesinde yaşam savaşı veriyor
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        Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, Hanım Demir (60), yaşları 6 ile 16 arasında değişen 6 torunu ile TIR dorsesinde yaşam mücadelesi veriyor. Oğlu cezaevine girince gelini de çocuklarını bırakıp giden Hanım Demir, evinin damının çöküp, kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle arazideki TIR'ın dorsesinde torunlarıyla yaşamaya çalıştığını söyledi

        Sur ilçesinde yaşayan astım hastası Hanım Demir, 2015'te terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hendek ve çukur eylemlerinde evini terk etmek zorunda kaldı. Demir, bir iş insanın bağışladığı ve Seyrantepe TOKİ mevkisindeki arazide eve dönüştürülen TIR dorsesinde yaşamaya başladı.

        Demir'in oğlu 2018'de cezaevine girince gelini de çocuklarını bırakıp, gitti. Yaşları 6 ile 16 arasında olan 6 torunu ile baş başa kalan Demir, terör olaylarının bitmesinin ardından yine evine döndü. Bir süre sonra evin damı çökünce Demir, torunları ile tekrar TIR dorsesine yerleşti. Hastalığı nedeniyle 1500 TL yardım aldığını söyleyen Demir, evinin tadilatı için destek bekliyor.

        '7 KİŞİ OTURUYORUZ'

        Hanım Demir, eşinin ikinci eşi olduğunu ve resmi nikahının bulunmadığını belirterek, "Alipaşa Mahallesi'nde oturuyordum. Hendek olayları sırasında buraya geldim sonra yine Sur'a gitti. Tekrar geri geldim. 6 torunum ve ben 7 kişi burada oturuyoruz. Kimsemiz yoktur. Damın yapılmasını istiyorum. Devletin onarmasını istiyorum. Tamir ederlerse, oraya gideceğim. Çarşıdadır; her yere yakındır. Destek bekliyorum" diye konuştu.

        Torun Melek S. (13) de sıcaktan dolayı dorsede yatamadıklarını söyleyerek, "Alipaşa'daki evimizi istiyoruz. Makine yok, pervane yok, televizyon yok, hiçbir şey yok burada. Alipaşa'da yıkılan bir evimiz var. Yüreği güzel olanlar, tamir etseler orada güzelce yaşayabiliriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

        2023-08-08 14:18:21

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