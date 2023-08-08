Boşaltılan binada asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü
Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da boşaltılan binaya girip, asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşen K.E. (23), ağır yaralandı.
Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı Azizoğlu Sitesi´nde, 6 Şubat´taki depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı binaya giren K.E., iddiaya göre asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerince çıkarılıp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan K.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-08-08 15:39:24