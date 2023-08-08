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        Diyarbakır´da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:50
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        Diyarbakır´da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
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        Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi´nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ö. ile M.G. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ve bir cep telefonu buldu. Olaya karışanlarına yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK,Selim KAYA

        2023-08-08 23:49:17

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