Diyarbakır'da ustalardan 'sıcak' uyarısı: 10-30 yaş arası araçlarınızı kullanmayın, yanıyor

Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da termometreler 45 dereceleri gösterirken, son 2 haftada 50 araç yangını çıktı. Hava sıcaklığının daha da artacağı kentte, oto elektrik ustaları araç sahiplerini uyarıp, saat 16.00'dan sonra dışarıya çıkılmalarını tavsiye etti. Oto elektrik ustası Veysi Vural, "Eski araçlar veya 30 yaşındaki araçların uzun yola çıkmasını önermiyoruz. Yanma ihtimali ve hararet yapması çok yüksek" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da termometreler 45 dereceleri gösterdi. Uzmanlar, 'Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı yaparken; Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü de hava sıcaklığının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artıp, ortalamanın 6 ile 10 derece üzerine çıkacağını açıkladı. Son 2 haftada 10 ile 30 yaş arasındaki 50 aracın yandığı Diyarbakır'da, oto elektrik ustaları uyarılarda bulundu.

'HARARET İBRESİ' UYARISI

Oto elektrik ustası Veysi Vural, 1 hafta içerisinde kendilerine yanmış 10 aracın geldiğini ve yaşlarının 10 ile 30 arası olduğunu belirterek, "Eski araçlar yanıyor ya da hararet yapıyor. Üst kapak motoruna zarar veriyor. Sürücüler, bu dönemde araçlarını dışarıya çıkarmasın. 16.00'dan sonra hava güzel oluyor. Bu saatten sonra dışarıya çıkarmalarını öneriyoruz. Meteoroloji insanlar için, biz de araçlar için uyarıyoruz. Eski araçlar veya 30 yaşındaki araçların uzun yola çıkmasını önermiyoruz. Yanma ihtimali ve hararet yapması çok yüksek. İnsanlar bu durumda mağdur olur. Dışarıya çıkmamaları daha iyi. Herhangi bir sorun yaşamazlar. Gözleri de sürekli hararet ibresinde olsun. Hem araca hem de insana zarar gelmesini istemiyoruz. Motor ve elektrik tesisatı aşırı ısınıyor. Bu sebepten dolayı da yangın çıkıyor" diye konuştu.

'GÖRÜNMEZ YANMAZ BANT VEYA KILIF KULLANILMASI LAZIM'

Oto elektrik ustası Mahmut Çakmak da daha çok yaşlı otomobillerin kendisine getirildiğini vurgulayarak, "Bunun sebebi aracın tesisatının zamanla ısınıp, soğuyarak çürümesinden kaynaklıdır. Tesisat onarımı ve bakımı zamanında yaptırmak lazım. Bunu yaptırmayınca sonradan yüksek maliyet ve masraf çıkıyor. Sigorta arasına tel atılıyor, marş dinamosu, elektrik kablosu ısınıyor. Bundan dolayı araç yanmaları ortaya çıkıyor. Tesisatlarımızda, araçların üzerinde görünen yanmaz bant veya kılıf kullanılması lazım. Bu müşteriden de kaynaklanıyor. Bir oto tesisatını düzgün yaptırmak epey maliyetli. Sürücüler, 'Normalden bantlayalım' diyor. Sıcak da normal bantları eritiyor. Araç yanmaları ortaya çıkıyor. Uzun yola çıkan sürücüler, tesisatını, yağını, suyunu ve motorunu kontrol etmelidir. Neticede araçlar canımızı taşıyor. İşleri yoksa sıcak saatlerde çıkmamaları lazım. Araç daha da sıcak oluyor. Dış sıcaklık var; 90 derece de motor sıcaklığı olunca ister istemez kablolar yanıyor. Tesisat çürümesi ve bantların erimesi var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-08-09 11:45:31