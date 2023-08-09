Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da girdiği Dicle Nehri'nde, kaybolduğu ihbar edilen kişi, 15 saattir aranıyor.

Bismil ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne dün gece birinin girdiği ve kaybolduğu ihbarıyla, bölgeye polis, İtfaiye Arama ve Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde arama başlatan ekiplerin 15 saattir sürdürdüğü çalışmalarda henüz bir bulguya rastlanmadı. İlçede herhangi bir kayıp başvurusunun da olmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-08-09 16:39:41