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        Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 00:48
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        Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi (2)
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        HANİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi yarın Diyarbakır´ın Hani ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Hani Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu Hani ilçemiz Çardaklı Mahallesi Havdiyan Mezrası nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi. (DHA)DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

        2023-08-10 00:47:48

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