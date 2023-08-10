Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi (2)

HANİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi yarın Diyarbakır´ın Hani ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Hani Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu Hani ilçemiz Çardaklı Mahallesi Havdiyan Mezrası nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi. (DHA)DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2023-08-10 00:47:48