Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Traktörde çıkan yangın 150 ton saman balyasını küle çevirdi; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Traktörde çıkan yangın 150 ton saman balyasını küle çevirdi; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde traktörde çıkan yangın saman balyasına sıçradı. Yangında traktör ve 150 ton saman balyası küle döndü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yangın, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi´nde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, saman balyasının yanında bulunan traktör, alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün yanında bulunan saman balyalarına sıçradı. Yangında traktör ve yanındaki 150 ton saman balyası küle döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-10 20:10:35

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        İlk düdük çaldı!
        İlk düdük çaldı!
        Kadıköy'de 11'ler açıklandı!
        Kadıköy'de 11'ler açıklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        Dicle Nehri'nde kaybolmuştu; 34 saat sonra cansız bedeni bulundu (2)
        Dicle Nehri'nde kaybolmuştu; 34 saat sonra cansız bedeni bulundu (2)
        Diyarbakır'da çocuklar için limonata etkinliği düzenledi
        Diyarbakır'da çocuklar için limonata etkinliği düzenledi
        Diyarbakır'da çok amaçlı gençlik merkezi inşasında sona yaklaşıldı
        Diyarbakır'da çok amaçlı gençlik merkezi inşasında sona yaklaşıldı
        Diyarbakır´da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Diyarbakır´da 4.2 büyüklüğünde deprem
        flaş
        flaş
        flaş
        flaş