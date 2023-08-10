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        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 21:32
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        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
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        DİYARBAKIR´DA DA HİSSEDİLDİ, TUNCELİ´DEN EKİPLER MALATYA´YA SEVK EDİLDİ

        Malatya'da meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ´da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Diyarbakır´da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

        Tunceli´den de AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği'nden (MUDAK) oluşan 30 kişilik ekip deprem bölgesine doğru hareket etti. (DHA)-Gıyasettin TETİK- Serhat Ozan YILDIRIM/ DİYARBAKIR-TUNCELİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Serhat Ozan YILDIRIM

        2023-08-10 21:31:42

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