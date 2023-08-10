Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)

DİYARBAKIR´DA DA HİSSEDİLDİ, TUNCELİ´DEN EKİPLER MALATYA´YA SEVK EDİLDİ

Malatya'da meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ´da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Diyarbakır´da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Tunceli´den de AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği'nden (MUDAK) oluşan 30 kişilik ekip deprem bölgesine doğru hareket etti. (DHA)-Gıyasettin TETİK- Serhat Ozan YILDIRIM/ DİYARBAKIR-TUNCELİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Serhat Ozan YILDIRIM

2023-08-10 21:31:42