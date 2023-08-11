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        DİYARBAKIR'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:10
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        DİYARBAKIR'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN  
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        DİYARBAKIR'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 280'inci Sokak'taki Batmaz-2 Apartmanının giriş katındaki dairede, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Dairenin Almanya'da yaşayan Asiye Açan'a ait olduğu ve içinde kimsenin yaşamadığı belirlenirken, polis ekipleri kundaklama olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

        ------------------------

        -Yangının çıktığı sokağın girişinden görüntü

        -İrfaiyeden genel görüğntüler

        -Yangının söndürme çalışmalarından genel görüntüler

        -İtfaiye ve toplanan kalabalıktan genel görüntüler

        -Genel ve detay görüntüler

        Haber -Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır

        2023-08-11 00:09:01

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