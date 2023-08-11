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        10'uncu kattaki dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:28
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        10'uncu kattaki dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 13 katlı apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Aralarında itfaiye erleri ve çocukların da olduğu 10 kişi, dumandan etkilendi.

        Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1006'ncı Sokak'taki 13 katlı bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman tahliye edilirken, dumandan etkilenen, aralarında itfaiye erleri ve çocukların da olduğu 10 kişi, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve oksijen desteği verilen 1 itfaiye erine, çevredekiler kendi imkanlarıyla yardım etti. Yaşlı bir kadın itfaiye erinin başını okşayıp, teselli etmeye çalıştı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-11 15:27:40

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