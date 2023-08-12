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        Diyarbakır´da dönercilerin sıcakla zorlu mücadelesi: Sırtında buz kütlesi ile çalışıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:10
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        Diyarbakır´da dönercilerin sıcakla zorlu mücadelesi: Sırtında buz kütlesi ile çalışıyor
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        Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde, günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bir dönerci dükkanında çift vardiya sistemine geçen ustalar, bazen sırtlarına buz bağlayıp çalışıyor. Döner ustası Ertan Çiçek, "Şu an 43 derece ama odun ateşinin önünde ısıyla beraber hissedilen sıcaklık daha çok" dedi.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır´da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü kentte daha önce 14 Ağustos'a kadar süreceğini bildirdiği sıcak hava dalgasının 20 Ağustos'a kadar devam edeceğini açıkladı. Günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, özellikle dönerci ve fırın gibi işletmelerde çalışanları zorluyor. Bağlar ilçesinde, günlük yaklaşık 450 kilo tavuk dönerin satıldığı bir iş yerinde ustalar, mesai saatlerini düşürerek çift vardiya sistemine geçti. Bazı ustalar da günün en sıcak saatlerinde, başka bir çalışanın da yardımıyla sırtlarına buz bağlayıp döner kesiyor.

        'HER TARAFTA KÖZ DE ATEŞ OLDUĞU İÇİN BİZİ BURADA SICAKLIK BASIYOR'

        Döner Ustası Ertan Çiçek, odun ateşiyle dönerlerin pişirildiği iş yerinde sıcaklığın ısıyla birlikte daha da yükseldiğini ifade ederek, "Ateşlerimiz biraz yüksek. Tüp olmadığı için sıcaklık biraz daha çok. Her tarafta köz de ateş olduğu için bizi burada sıcaklık basıyor. Serinlemek için belimize buz bağlayıp çalışıyoruz. Çift vardiya şeklinde yer değiştirip dinleniyoruz" dedi.

        Döner ustası Bülent Gündeş ise "Sıcaklarla mücadeleyi de ara sıra arkadaşlarla aramızda dinleniyoruz. Bazen sırtımıza buz bağlıyoruz. O şekilde günü geçiriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-08-12 12:09:38

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