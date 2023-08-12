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        Diyarbakır´da örtü yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:57
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        Diyarbakır´da örtü yangını
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        Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ediyor.

        Kırsal Tepe Mahallesi yakınlarında örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir, Lice, Hani ve Kocaköy Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kabakaya ve Kutlu bölgesinde etkili olan yangına 8 itfaiye aracı ve 3 arazözle müdahale ediliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

        2023-08-12 15:56:27

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