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        Diyarbakır´da baraj gölüne giren 7 yaşındaki Mina boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:04
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        Diyarbakır´da baraj gölüne giren 7 yaşındaki Mina boğuldu
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        Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Dicle ilçesinde ailesi ile pikniğe giden Mina Kaymak (7), girdiği baraj gölünde boğuldu.

        Dicle ilçesinde Mina Kaymak ile ailesi, sabah saatlerinde Kırsal Acar ile Çayüstü Mahalleleri arasındaki bölgede bulunan Dicle Barajı Gölü´nün kenarına pikniğe gitti. Ailesi ile birlikte suya giren Mina bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Çevredekilerce sudan çıkarılan Mina, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mina, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-12 19:03:13

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