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        `Vuvuzela´ çetesine `Safari operasyonu: 12 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 08:41
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        `Vuvuzela´ çetesine `Safari operasyonu: 12 gözaltı
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        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR ve İstanbul'da mağdurlara kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtıp, ellerindeki yüklü miktardaki dövizi Türkiye´ye sokmak için gümrük ve kurye parası alarak dolandıran `Vuvuzela´ çetesine yönelik operasyonda 3´ü Afrika uyruklu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya üzerinden kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtarak, Suriye´de görev yaptıklarını ve ellerindeki yüklü bir miktardaki dövizi Türkiye´ye sokmak için aradıkları kişilerden gümrük ve kurye parası alarak dolandıran çete tespit edildi. Dolandırılan kişilerden yatan paraları bankadan çeken şüphelilerin, 2 aylık takibin ardından adresleri belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İstanbul ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı `Safari Operasyonu´ düzenlendi. Operasyonda `Vuvuzela´ çetesi üyesi 3´ü Afrika uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. 

        ÇAĞRI MERKEZİYLE İKNA ETTİLER

        Yapılan araştırmada şüphelilerin sosyal medya hesaplarında askeri kıyafetler giydikleri ve bunu videolarla destekleyerek güven verdikleri, kurdukları çağrı merkezi yoluyla da mağdurlara ulaştıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli hat değiştirdikleri belirlenirken, yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve çok sayıda sim kart ile uzun namlulu silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatı ile başlayan `Suçla sinerjik mücadele´ projesi kapsamında İstanbul Emniyeti ile yapılan  ortak çalışmaların süreceği belirtildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-08-13 08:40:19

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