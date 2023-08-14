Diyarbakır´da ağır hasarlı binaların yıkımı için 2 cadde trafiğe kapatıldı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, depremde ağır hasar gören 6 katlı Hayat-6 ve Hayat-7 apartmanlarının yıkımı için 2 cadde trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden, 1´i boş, 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır´da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Yenişehir ilçesindeki 6 katlı Hayat-6 ve Hayat-7 apartmanlarının yıkımı için, Mahmut Azizoğulları ve Yaşar Kemal caddeleri trafiğe kapatıldı. Daha önce tahliye edilen binalar için yıkım işlemleri başlatılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-08-14 17:39:00