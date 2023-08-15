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        Diyarbakır´da iki grup arasında taş, sopa ve tabureli kavga: 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:09
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        Diyarbakır´da iki grup arasında taş, sopa ve tabureli kavga: 3 yaralı
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        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabureli kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve tabureli kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, olaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-15 13:08:42

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