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        Elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:45
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        Elektrik direğinde akıma kapılarak öldü
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        Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da mahalledeki kesinti sonrası arıza olabileceğini düşüp, elektrik direğine çıkan Bünyamin Varlık (35), akıma kapılıp hayatını kaybetti.

        Olay, 13 Ağustos'ta Silvan ilçesi kırsal Aşağıveysi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kesinti sonrası arıza olabileceğini düşünüp, elektrik direğine çıkan Bünyamin Varlık, akıma kapılıp, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Varlık, bugün hayatını kaybetti. Varlık'ın cenazesi, oturduğu Aşağıveysi Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

        2023-08-15 15:44:14

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