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        Eşeğe dayak savunması: Beni ısırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:39
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        Eşeğe dayak savunması: Beni ısırdı
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        Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kapıya bağlı eşeğine defalarca sopa ile vuran C.S. (44), gözaltına alındı. İfadesinde, "Eşek beni ısırdı, ben de sopa ile dövdüm" diyen C.S.'ye 4 bin 500 TL para cezası kesildi.

        Olay, 13 Ağustos'ta Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. C.S., UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgede kapıya bağlı eşeğine sopa ile defalarca vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA'nın haberi sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler, C.S.'yi adresinde gözaltına aldı.

        EŞEK KORUMA ALTINA ALINDI

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen C.S., ifadesinde, "Eşek beni ısırdı, ben de bunun üzerine sinirlenerek sopa ile dövdüm" dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan C.S.'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden 4 bin 500 TL para cezası kesildi. Şiddet gören eşek ise koruma altına alınıp, hayvan barınağına götürüldü. Özel alana alınan eşek, artık burada kalacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

        2023-08-16 11:38:54

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